Saint-Etienne : vers une interdiction de fumer dans plusieurs parcs et jardins publics

Selon nos confrères du Progrès, la Ville de Saint-Etienne a décidé de passer à l’action concernant son Plan cancer. Ainsi ce sont désormais neuf espaces verts de la ville dans lesquels il est interdit de fumer avec des pancartes indiquant “Espace sans tabac”. Une décision votée ce lundi en conseil municipal. Les espaces verts concernés sont les suivants : le jardin du château de Saint-Victor-sur-Loire (et le théâtre Jean-Marc), le square Anatole-France, le square Victor-Schoelcher, les jardins Maurice-Combe et Michel-Olagnier (Cité du design), les squares Haubtman, Anne-Frank, Jeanine-Legat, du Père-Marey et du Souvenir.