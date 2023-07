Saint-Fons : la rumeur d’une tentative d’enlèvement d’enfant enfle sur les réseaux sociaux

La rumeur a enflé sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo dénonçant une tentative d’enlèvement d’enfant présumée dans la commune de Saint-Fons.

Sur la dite vidéo, pas de flagrant délit, mais deux hommes montant à bord d’une Audi noire, et plus loin, un enfant sur le trottoir. Selon la mère de famille qui a posté la vidéo ainsi que des commentaires d’autres utilisateurs, les individus mis en cause circuleraient à bord du véhicule de marque allemande et voleraient les jouets des enfants croisés dans la rue pour les attirer jusqu’à leur voiture.

Si ces faits n’ont fait l’objet d’aucun signalement auprès des forces de l’ordre, une enquête a tout de même été ouverte par les services de La Division Sud, compte tenu de l’aspect très inquiétant des dires relatés sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, aucun fait n’a été avéré et l’enquête devrait confirmer, ou non, la véracité de la rumeur, selon Le Progrès.