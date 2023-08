Saint-Germain-les-Buxy : grosse coupure d’électricité suite à un accident

Comme révélé par Le Journal de Saône-et-Loire, près de 200 foyers situés à Saint-Germain-les-Buxy ont été privés d’électricité vendredi matin et jusqu’en début d’après-midi en raison d’un accident survenu dans la commune. Un camion frigorifique a percuté un poteau électrique vers 6h15 sur la D49, entre Saint-Germain et Messey-sur-Grosne. Fort heureusement, si le véhicule a pris feu, le chauffeur a pu s’en extirper seul et a été pris en charge par les secours, qui l’ont transporté à l’hôpital.