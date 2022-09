Saint-Gobain : le vide-greniers aura lieu ce dimanche 18 septembre

Le vide-greniers traditionnel de Saint-Gobain se déroulera ce dimanche 18 septembre entre 8h et 18h sur le terrain de boules de Verallia et dans la rue Monge selon Info Chalon. Il est organisé par le Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain comme les autres années? L’entrée est libre et gratuite pour les visiteurs tandis que les exposants doivent débourser 1,50 euros par mètre pour proposer leurs biens à la vente. Si le mauvais temps venait à être de la partie, l’évènement pourrait être annulé et reconduit au 25 septembre prochain.

Plus de renseignements au 06.52.73.40.81