Saint-Julien-Molin-Molette : l’enquête publique sur la carrière des Gottes se poursuit

Une enquête publique concernant la carrière des Gottes se tient jusqu’au 18 octobre. Chacun va pouvoir s’exprimer sur ce qu’il pense de la poursuite d’activité du carrier Delmonico Dorel.



Le groupe qui exploite la carrière a déposé une nouvelle demande d’autorisation pour extraite des granulats du site



L’autorisation d’exploitation du site a été annulée par le tribunal administratif de Lyon. Afin d’élaborer un projet qui prenne encore mieux en considération les exigences réglementaires d’une part et les enjeux locaux en matière de cadre de vie, économie et milieux naturels, l’entreprise Delmonico Dorel a initié une démarche de concertation avec l’ensemble des élus et services de l’Etat concernés sur le territoire.