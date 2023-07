Saint-Marcel : des travaux à venir sur le pont de la Levée

Des travaux vont débuter à partir de ce lundi 10 juillet sur le pont de la Levée, dans la commune de Saint-Marcel, et vont perturber la circulation. Le Département de Saône-et-Loire a lancé ce chantier afin d’entretenir et de sécuriser la voie départementale, avec un renouvellement de la voie, de la chaussée et des appareils d’appuis du pont, précise Le Journal de Saône-et-Loire, pour un investissement total de 282 000 € TTC.

La circulation sera totalement fermée pour tous les véhicules ce lundi 10 juillet, puis du lundi 24 juillet au jeudi 31 août 2023. Pour les cycles et les piétons, la fermeture aura lieu du 10 juillet au 31 août 2023. Des déviations seront mises en place.