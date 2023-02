Selon nos confrères d’Info Chalon, l’association des conscrits a prévu la vague de la classe en « 3 » à Saint-Marcel le 15 avril prochain. Les communes concernées sont Saint-Marcel, Châtenoy-en-Bresse, Oslon et Lans. En plus du défilé et des animations, un banquet aura lieu le soir pour ceux qui auront réservé leur place (60 euros par personne).