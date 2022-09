Saint-Martin-d’Hères : un nouveau projet de cinéma avec 9 salles a été lancé

La métropole de Grenoble et la ville de Fontaine ont présenté une nouvelle version de leur projet initial de cinéma de 2019 qui devait comporter 12 salles dans la future zone Neyrpic selon le Dauphiné Libéré. Ainsi c’est désormais un complexe comprenant 9 salles qui serait en discussion ainsi qu’un nouveau multiplexe du côté de Fontaine. Cette décision aurait pour objectif de proposer une offre plus équilibrée et équitable au sein de la métropole grenobloise selon le quotidien régional.