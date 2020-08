Saint-Priest : il refuse de faire un constat et brûle sa voiture après un accident

Les services de police ont arrêté ce lundi un couple qui avait pris la fuite après avoir percuté un véhicule et brûlé leur propre voiture.



Après avoir percuté un habitant de Vénissieux à l’angle du boulevard cité Berliet et de l’avenue Pierre Cot à Saint-Priest, un Lyonnais âgé de 37 ans a refusé d’établir un constat à l’amiable. Accompagné de sa femme, il a ensuite abandonné son véhicule derrière lui, dévoré par les flammes.



Le couple a été interpellé quelques instants plus tard par un équipage de la police municipale. Reconnus par la victime, ils ont été placés en garde à vue.



Connu de la justice pour 30 antécédents judiciaires, l’homme a été présenté au parquet ce mardi 25 août pour « incendie volontaire de véhicule, accident matériel avec délit de fuite et défaut de permis de conduire ». Il a été placé sous mandat de dépôt. Une information judiciaire a été ouverte.