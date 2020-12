Saint-Priest : l’entrepôt Amazon visé par les militants d’Extinction Rebellion

Intitulée “C’est Noël, on se rebelle”, la nouvelle action choc du groupe Extinction Rebellion a eu lieu ce lundi matin devant un entrepôt logistique d’Amazon, à Saint-Priest.



Les membres de l’organisation sont venus habillés pour l’occasion en faux Père Noël avec des sacs-poubelles remplis de feuilles mortes en guise de hotte. Le but : dénoncer la surconsommation de cette période de l’année et ses conséquences sur l’environnement, notamment en bilan carbone. 93% des jouets seraient fabriqués à l’étranger, notamment en Asie du Sud-Est entraînant un coût environnemental majeur.



XR Lyon a également évoqué l’optimisation fiscale d’Amazon, ainsi que “l’exploitation” des salariés de l’entreprise dans un discours prononcé à la suite de leur infiltration dans l’entrepôt. Fidèle à l’image radicale de l’organisation, les membres se sont ensuite couchés sur les feuilles mortes , recouverts de faux sang en scandant “Pas de planète B”.