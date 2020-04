Saint-Priest : un drive de dépistage du Covid-19 mis en place ce lundi

Après Villefranche-sur-Saône, c’est au tour de la commune de Saint-Priest d’ouvrir ce lundi un drive de dépistage du coronavirus.



Les tests seront accessibles sur rendez-vous et pour les personnes munies d’une ordonnance de leur médecin traitant. Pour réaliser votre test au volant de votre voiture, vous suivrez un itinéraire précis et sécurisé sur le parking de l’espace Mosaïque. Au terme de ce parcours, les soignants effectueront un prélèvement sans que vous n’ayez à sortir de votre véhicule.



Selon la mairie de Saint-Priest, “les quantités de tests seront suffisantes pour dépister le plus grand nombre de personnes” au cours de ce nouveau “drive-corona” mis en place dans le département.