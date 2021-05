Saint-Quentin-Fallavier : des surveillants pénitentiaires menacés

La tension monte à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Des agents ont été menacés et insultés selon le syndicat UFAP-UNSA.



A noter que le véhicule d’un surveillant de la prison a été incendié sur le parking réservé aux personnels. Des départs de feu ont également été constatés dans plusieurs cellules.



“Après les agressions, actes incendiaires, les crachats et menaces de mort survenues dans nos murs le jeudi 12 mai, après les agressions perpétrées le 14 mai au soir à l’encontre d’un employé et d’un personnel Pénitentiaire par des individus cagoulés, le véhicule d’un agent a été incendié sur le parking privatif de l’établissement ce samedi 15 mai en fin de soirée et un deuxième a été roulotté.” dénonce dans un communiqué le syndicat UFAP-UNSA.



Les agents ont prévu de manifester ce mardi matin devant la maison d’arrêt. Le syndicat “UFAP-UNSA” demande “le dédommagement matériel et moral des victimes de ces actes” et une “protection rapprochée” des agents au moment de leur arrivée sur le site et à la fin de leur service.