Un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier a écopé de six mois ferme pour ne pas avoir réintégré sa cellule après une permission de sortie.



Il a été rattrapé une dizaine de jours plus tard, sur la plage de Palavas-les-Flots.



Selon le Dauphiné, il voulait tenir la promesse faite à sa fille et l’emmener à la mer.