Saint-Rémy : la mère d’une des victimes lance une cagnotte pour essayer d’avancer

Le dimanche 8 mai dernier, la petite ville de Saint-Rémy s’est réveillée dans un climat d’horreur. Sarah Goujon venait d’être tuée d’un coup de couteau, sur un parking de la ville par son patron qui lui avait donné rendez-vous. Celui-ci venait de tuer son ex-compagne et sa fille, à son domicile de Gergy, avant d’aller se suicider en Haute-Savoie.

La mère de Sarah Goujon, dans une tristesse incommensurable, a lancée ce mercredi 11 mai une cagnotte pour récolter des fonds. Se confiant à nos confrère du Journal de Sâone-et-Loire, elle tenait à prendre la parole au nom de sa fille : « Elle nous laisse ses deux petites filles de 30 et 12 mois. Je crée cette cagnotte pour pallier le manque d’argent que ce drame va ajouter au malheur de sa petite famille […]. Je sais que Sarah n’aimait pas réclamer quoi que ce soit, mais elle n’est plus là, donc je fais au mieux pour Onenn et Joyce. »

La cagnotte a été ouverte sur le site Leetchi, au nom de Sarah. Ce jeudi soir, le montant des dons s’élevaient à 5 830 euros, grâce à plus d’une centaine de participations.