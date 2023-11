Saint-Rémy : la remise des diplômes du Brevet a eu lieu

Les anciens élèves du collège pasteur de Saint-Rémy ont reçu leur diplôme national du brevet. Ce mercredi soir avait lieu une remise des diplômes à l’espace Georges Brassens de la ville. Si les élèves et leurs parents étaient présents, le principal du collège, son adjointe et l’adjointe au maire en charge des affaires sociales étaient également présents. Au total 135 diplômes ont été remis avec notamment 96 % de réussite en filière générale, indique le journal de Saône et Loire.