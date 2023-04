D’après nos confrères du Progrès, un gros accident de la route s’est produit ce samedi à Saint-Sixte, entre Boën-sur-Lignon et Noirétable, sur la route départementale 1089. Deux véhicule se sont percutés et l’une d’entre elles a terminé sa course sur le toit. Au total, trois personnes ont été légèrement blessées, mais une quatrième a dû être héliportée en urgence absolue vers l’hôpital Nord de Saint-Etienne.