Saint-Victor-sur-Loire : baignade interdite dans le plan d’eau

La municipalité de Saint-Victor-sur-Loire interdit depuis vendredi la baignade au sein du plan d’eau à cause des algues. Dans son communiqué, la mairie indique que « les conditions de sécurité (manque de visibilité en cas d’intervention des sapeurs-pompiers) et des risques sanitaires (développement de cyanobactéries par eutrophisation de l’eau) n’étant plus réunis, la baignade est interdite ». Une interdiction valable jusqu’à son abrogation, en revanche, la navigation sur des embarcations reste autorisée.

