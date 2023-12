En actualité sportive c’est bien sûr la SaintéLyon 2023 qui a lieu ce week-end. Et les résultats sont tombés en partie. C’est Thomas Cardin qui remporte la course phare de 78kms en 5h41 minutes, indique le Progrès. La première femme a terminer la course est Julie roux en 6h39min Au total, 17 000 coureurs se sont élancés cette année sur le parcours reliant Lyon et Saint Étienne.