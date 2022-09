Le 4 décembre prochain, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Sidney Govou et celui de l’AS Saint-Etienne Loïc Perrin vont courir ensemble la célèbre course SaintéLyon de 78km par équipe. Les deux anciens joueurs François Clerc et Jérémy Clément, tous deux passé chez les Gones et chez les Verts, compléteront l’équipe. Ils courront au profit de l’association Huntington.