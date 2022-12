SaintéLyon : top départ de la 68e édition ce samedi soir

La 68e édition de la SaintéLyon, la fameuse course de trail, va débuter cette nuit et 17 000 personnes y prendront part. Vainqueur la saison passée en compagnie de Romain Lieux, blessé et forfait, Thomas Cardin, le coureur grenoblois de 26 ans, sera présent au départ. Victorieuse de la course lors de l’édition féminine l’an dernier, l’Aindinoise Sandrine Fléchet remet elle aussi son titre en jeu ce samedi soir. Au programme de « La Doyenne », 78 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif attendent les participants entre Saint-Etienne et Lyon.