Sakina Karchaoui signe à l’OL !

En fin de contrat avec Montpellier, Sakina Karchaoui (24 ans) a signé ce mercredi à l’OL pour une saison.



L’effectif de l’OL Féminin se renforce ! Après les prolongations de contrat de Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsan, c’est désormais une nouvelle tête qui rejoint le groupe lyonnais. Sakina Karchaoui a signé à l’OL, club dans lequel elle retrouve des coéquipières en équipe de France.



“L’OL est la meilleure équipe au monde”



Sur son compte Twitter, l’internationale Bleue (33 sélections) a réagi à son transfert. “Je suis super contente et fière de faire partie de cette famille. Je suis honorée de représenter ces couleurs. Il faut se mettre au travail maintenant. Je côtoie beaucoup de Lyonnaises en sélection, ce sont de superbes filles. L’OL est la meilleure équipe au monde. C’était le tournant de ma carrière. J’ai pris la bonne décision. Je suis prête à me battre pour cette équipe.”



Sakina Karchaoui avait notamment disputé la Coupe du Monde féminine en 2019.

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la signature de @SakinaKarchaoui, en provenance de @MontpellierHSC, pour une saison. 🖊



Toutes les informations 👉 https://t.co/nJGFYaJlx9 pic.twitter.com/8EidJDjfwp — OL Féminin (@OLfeminin) June 24, 2020