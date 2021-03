Sanofi annonce le lancement des premiers essais de son second vaccin

Bonne nouvelle. Sanofi vient d’annoncer dans un communiqué le lancement des premiers essais sur l’homme de son second projet de vaccin.



Sanofi et Translate Bi, “débutent un essai clinique 1/2 consacré à leur candidat-vaccin à ARN messager contre la Covid-19”. Les essais de phase 1 et 2 sont les premiers à être effectués sur l’être humain dans le cadre du développement d’un traitement.



Le but est de vérifier qu’il n’est pas dangereux. Ces étapes visent également à donner de premiers éléments sur son efficacité.



Sanofi réalisera ces premiers essais sur 415 personnes, et attend de premiers résultats pour le troisième trimestre.



Pour rappel, le premier vaccin de Sanofi, est lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement. Le groupe espère pouvoir le lancer fin 2021.