Santé : les cas de grippe sont « en nette augmentation » d’après Santé Publique France

L’épidémie de grippe connaît “une intensité très élevée” et est “en nette augmentation”, a indiqué Santé publique France dans un nouveau point de situation dévoilé le mercredi 28 décembre.

La part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi toutes les hospitalisations a atteint 41,2 pour mille sur la semaine du 19 au 25 décembre alors qu’elle était de 23,5 pour mille la semaine précédente.

Le nombre de passages aux urgences pour des syndromes grippaux a lui augmenté de 52% en une semaine et celui des hospitalisations après passage aux urgences a augmenté de 75%.

Autre signe d’inquiétude pour Santé Publique France : la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus parmi les patients admis en réanimation est presque identique à celle des plus jeunes, âgés entre 15 et 64 ans (42% et 41%).

Concernant les régions les plus touchées, il y a parmi celles-ci les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.