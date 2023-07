Santé publique France annonce que le nombre de cancers a doublé en France depuis 1990

D’après l’agence nationale de santé publique, le nombre de cancers a doublé en France depuis 1990. Depuis le début de l’année 2023, le nombre de nouveaux cas de cancers s’élève à plus de 433 000 dans l’Hexagone. Bien qu’inquiétante, notons tout de même que deux facteurs sont à prendre en compte. Le premier étant que la population est plus nombreuse aujourd’hui qu’en 1990, favorisant ainsi une augmentation du nombre de cancers. Le vieillissement de la population est également une explication plausible pour aborder cette augmentation. Pour rappel, le cancer reste la première cause de mortalité en France.