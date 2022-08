Santé : un nouveau centre de vaccination contre la variole du singe ouvre à Saint-Étienne

Un nouveau centre de vaccination contre la variole du singe ouvrira ses portes ce vendredi 5 août à l’hôpital Nord de Saint-Étienne.

La variole du singe touche de plus en plus de monde en France. Au 28 juillet, 1 955 cas ont été enregistrés dans l’ensemble du pays. Et si la vaccination n’était proposée jusque-là qu’aux adultes ayant eu un contact risqué avec une personne malade, le ministère de la Santé a élargi la campagne de vaccination préventive.

Ceux qui sont ouverts à la vaccination sont désormais :

les hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes et les personnes transexuelles multipartenaires.

les professionnels exerçant dans des lieux de consommation sexuelle.

les personnes se trouvant en situation de prostitution.

À Saint-Etienne, ce centre sera ouvert les mardis et les jeudis matins, de 9h30 à 13h, et sera disponible par téléphone au 04 77 12 07 63.