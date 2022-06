Santé : une grève des soignants prévue mardi dans toute la France

Neuf syndicats et collectifs lancent un appel à la mobilisation des soignants ce mardi 7 juin afin de prendre part à une journée d’action pour alerter sur la « situation de l’hôpital public et aussi celle du médico-social et du social ».

Un appel lancé via un communiqué, qui devrait provoquer des rassemblements dans au moins 50 villes de France, dont Paris (devant le ministère à partir de 13h30), Grenoble, Marseille, Nantes et Toulouse.