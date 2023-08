Saône-et-Loire : la 11e édition du Roc d’Azé aura lieu le dimanche 3 septembre

La 11e édition du Roc d’Azé, qui comprend des randonnées en VTT et Gravel adaptées à tous, se tiendra le dimanche 3 septembre à Azé, avec deux circuits gravel mis en place (de 40 et 60 km, avec GPS requis) et quatre circuits en VTT inédits (de 20, 30, 40 et 50 km), en plus d’un circuit réservé aux enfants.

Les tarifs vont de 9 à 13€ à l’avance, avec majoration sur place, mais le circuit Kids est gratuit. Les 1000 premiers inscrits auront une plaque de guidon et participeront automatiquement à la grande tombola, où plus de 1700€ de lots seront disponibles.