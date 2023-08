Après les alertes canicule, c’est désormais en alerte orange orages qu’est le département de Saône-et-Loire. Des perturbations orageuses sont attendus depuis ce début d’après-midi et jusqu’à demain matin. Des rafales de ventre entre 60 et 80 km/h sont attendues, ainsi que des chutes d’eau pouvant atteindre 20 à 40 mm en moins d’une heure, et quelques chutes de grêle.