Saône-et-Loire : Aurélie Sivignon devient maire de Saint-Micaud

Suite à la démission de Sébastien Ciron en juillet, la commune de Saint-Micaud se cherchait un nouveau maire. C’est désormais chose faite et il s’agit d’Aurélie Sivignon, élue mercredi à la tête de la municipalité, indique Le Journal de Saône-et-Loire. Âgée de 43 ans, elle était la seule candidate lors de l’élection et a été choisie avec huit voix pour, contre deux en faveur de son premier adjoint, Jacky Latour, et un vote blanc.