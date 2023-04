Saône-et-Loire : changement de règlement pour les bénéficiaires du RSA

Le Département de Saône-et-Loire a voté jeudi un changement au sein de son règlement concernant les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.

Celui-ci prévoit des suspensions plus rapides et plus sévères pour les bénéficiaires qui ne répondraient pas aux sollicitations des travailleurs sociaux du Département, ainsi qu’une radiation plus rapide pour les personnes ne le respectant pas.

Ce nouveau règlement RSA entrera en vigueur le 1er juin 2023.