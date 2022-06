Saône-et-Loire : cinq voitures aux couleurs du département pour le Tour de France

Cette année, pour le Tour de France, cinq voitures aux couleurs de la Saône-et-Loire feront partie de la caravane publicitaire sur les étapes, du 9 au 15 juillet.



D’après Le Journal de Saône-et-Loire, les véhicules auront chacun un visuel différent et distribueront aux spectateurs présents sur les différentes étapes du Tour de France des magnets, chapeaux et t-shirts aux couleurs du département. De plus, un DJ sera présent et une animation sera organisée au 71e km de chaque étape.

Coût total de cette opération : 200 000 €, selon le quotidien régional. Pour rappel, le Tour de France 2022 débutera le 1er juillet à Copenhague (Danemark) et se terminera le 24 juillet à Paris.