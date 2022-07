Saône-et-Loire : condamné à un an de prison ferme pour avoir foncé sur les gendarmes

Ce lundi 18 juillet, trois hommes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Mâcon (Saône-et-Loire) pour avoir commis des actes de rébellion en réunion et de violence sur gendarmes. Des faits qui se sont déroulés dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022, dans un bar à Paray-le-Monial.



Selon le Journal de Saône-et-Loire, une rixe avait éclaté dans l’établissement. Le gérant a fini par appeler les gendarmes. Ces derniers, pris à partie par les clients du bar, ont fait usage de leur bombe lacrymogène.



Dans la confusion générale, le principal mis en cause monte dans sa voiture et déboule à vive allure dans une rue bondée. Aucun passant n’a été blessé, contrairement à un gendarme qui a reçu sept jours d’ITT pour un doigt cassé.



Les trois individus ont par la suite été identifiés par les deux victimes de cette rébellion.



À la barre, les trois hommes ont nié les faits. D’après le quotidien régional, le principal suspect a été condamné à 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et confiscation de son véhicule. Les deux autres hommes ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis.

Tagged as prison Saône-et-Loire gendarmes rixe