Saône-et-Loire : de nouvelles restrictions d’eau face à la sécheresse

Le mois de juillet a été particulièrement chaud et sec. Il s’agit du mois de juillet le plus sec depuis 1959. Les températures ont été très supérieures aux moyennes saisonnières.

Le préfet place la moitié du département en crise.

Pour en savoir plus 👉 https://t.co/jxpEbxtn7h pic.twitter.com/Zkuh2m7Hea