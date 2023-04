Saône-et-Loire : des attaques de troupeaux par des chiens

Des troupeaux de Saône-et-Loire ont été attaqués par des chiens errants ses derniers jours à Etrigny notamment selon la Préfecture.



Elle indique que les chiens en cause ont été formellement identifié.



Le préfet ” en appelle donc à la vigilance des propriétaires de chiens ” et ” rappelle que leur responsabilité peut être engagée pour l’indemnisation des dommages causés par leurs chiens sur les troupeaux “. ” En cas de non-respect des mesures propres à empêcher la divagation des chiens, il peut être ordonné leur mise en fourrière et le cas échéant leur euthanasie “.