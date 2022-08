Saône-et-Loire : des cyanobactéries retrouvées dans l’étang de Torcy Neuf

Depuis une semaine, suite à un arrêté municipal pris suite à la recommandation de l’Agence régionale de santé, l’étang de Torcy Neuf est fermé à la baignade et aux activités nautiques (ex : paddle). La consommation de poissons pêchés dans le lac est également proscrite. En cause, un taux trop élevé de cyanobactéries dans l’eau.

Seuls les rameurs sont autorisés à poursuivre les entraînements en vue de leurs compétitions, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Quels sont les risques ?

Les cyanobactéries sont des organismes qui se développent dans les eaux douces et peu profondes, parfois stagnantes. Ces cellules apparaissent puis disparaissent en fonction de la température, de l’ensoleillement et du vent. Elles libèrent des toxines qui restent longtemps dans l’eau et peuvent être dangereuses pour la santé, rappelle le quotidien.

Un bain dans une eau contaminée et vous risquez l’irritation et des rougeurs de peau, du nez, de la gorge, des yeux et des muqueuses. En cas d’ingestion de l’eau, des maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements et céphalées peuvent être constatés.