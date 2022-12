Saône-et-Loire : des restrictions à prévoir pour France-Maroc

Le préfet de Saône-et-Loire a pris deux arrêtés ce mardi 13 décembre 2022 concernant les territoires de Chalon-sur-Saône et de Mâcon. Ainsi il sera interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique à partir de ce mercredi 14 décembre à 18h jusqu’à ce jeudi 15 décembre à 6h. L’autre arrêté interdit la détention et l’usage de fumigène, de pétards ou de feux d’artifices, mais également la vente et l’achat de carburant à emporter en bidon ou autre récipient transportable et de transport d’acide et de tous produits inflammables ou chimiques sur les mêmes dates et horaires que l’arrêté précédent. Des amendes allant jusqu’à 7500 euros et jusqu’à 6 mois d’emprisonnement pourront être adressés à toute personne ne respectant pas ces règles.