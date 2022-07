Saône-et-Loire : deux accidents enregistrés sur l’A6 ce Lundi

Ce lundi 25 juillet, deux accidents de la circulation se sont produits sur l’autoroute A6 dans le département de la Saône-et-Loire. Le premier étant survenu à Charnay-lès-Mâcon vers 10h 30 impliquait trois véhicules et une caravane. Une personne a été blessée et transportée à l’hôpital. Tandis que le second, qui s’est produit vers 11 h à hauteur de Saint-Symphorien-d’Ancelles, n’a causé aucun dégât humain selon le JSL.