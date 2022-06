Saône-et-Loire : interruption des circulations de TER entre Chagny et Mâcon

Les trains régionaux entre Chagny et Mâcon ne circuleront plus les 11 et 12 juin prochains a annoncé la SNCF.

Les trains express régionaux sur la ligne Dijon-Mâcon-Lyon et Chalon-Montchanin seront interrompus.



La raison ? Des travaux de modernisation et de maintenance des voies qui vont être réalisés à Chalon-sur-Saône pour améliorer le confort et la sécurité des usagers.



Pour pallier cette interruption de trafic, des autocars seront mis en service.