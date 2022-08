Saône-et-Loire : la fête de l’agriculture a lieu ce week-end

Ce week-end des 13 et 14 août a lieu la fête de l’agriculture à Montbellet, dans le Mâconnais. 8 000 personnes sont attendues à Montbellet pour deux journées d’animations autour de l’agriculture, selon Le JSL. Organisée par les “Jeunes Agriculteurs” de Saône et Loire, c’est l’occasion pour les visiteurs de profiter des produits locaux, animations et spectacles prévus.

Au programme : concours de vins, course de moissonneuses-batteuses (fabriquées pour l’occasion), accès à des produits issus de circuits courts, exposition de vieux tracteurs, ou encore un repas spectacle (uniquement sur réservation) prévu avec l’humoriste Olivier de Benoist. Ce dernier jouera son dernier spectacle “Le petit dernier”.

Pour les familles, une mini-ferme avec un pôle enfant sera également installée, permettant aux enfants de faire des balades à poney et de s’amuser sur des structures gonflables. Dimanche, un bal et un feu d’artifice sont prévus afin de clôturer la fête, ajoute le quotidien.

Infos pratiques

Horaires et lieu le 13/08/2022 de 14h00 à 23h00 le 14/08/2022 de 10h00 à 23h00 Lieu-dit Thurissey, à Montbellet