Saône-et-Loire : la Préfecture fait le bilan des intempéries

La préfecture de Saône-et-Loire a fait le point, ce mercredi au matin, sur la situation du département suite aux intempéries qui l’ont frappé le mardi 21 juin.



En effet, le département a été touché par de violents orages et les dégâts les plus importants ont été relevés sur les communes de Paray-le-Monial, Digoin et leurs environs, mais aussi à Charolles et Cluny.

« Des grêlons de grandes tailles ont causé de nombreux dégâts sur les habitations et les biens demeurés en extérieur, notamment les véhicules. Les fortes précipitations ont également été à l’origine d’infiltrations d’eau dans des bâtiments », indique la préfecture.



Par conséquent, les sapeurs-pompiers du SDIS 71 ont été fortement mobilisés et le sont toujours.



600 interventions ont été enregistrées, ce mercredi, à 10h, principalement à Paray-le-Monial (36 interventions étaient en cours, 118 en attente) et à Digoin (43 interventions étaient en cours, 243 en attente). Il s’agit notamment d’opérations de bâchage suite aux dégâts causés sur les toitures toitures par le vent et la grêle. 100 sapeurs-pompiers du SDIS sont mobilisés et 66 moyens ont été déployés.

Si vous avez été touchés par ces intempéries, cliquez sur ce lien pour connaître les procédures d’indemnisations.