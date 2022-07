Saône-et-Loire : La sécheresse contraint à économiser l’eau

Suite aux températures élevées et caniculaires qui sévissent dans le pays tout entier, la préfecture de Saône-et-Loire a pris des nouvelles mesures de restriction de l’usage de l’eau.

Les prévisions météorologiques annoncent une sécheresse sur les dix prochains jours. Pour cela, la préfecture a décidé de renouveler les mesures de restriction des usages de l’eau après une réunion tenue avec le comité de ressource en eau ce mercredi 20 juillet.

L’arrêté publié ce mercredi place le secteur ” « vallée de la Loire » en vigilance, les secteurs « Arroux-Morvan », “Arconce et Sornin», « Bourbince » et « Dheune » en alerte ainsi que les secteurs « Grosne », « Seille et Guyotte » et « Saône aval » en alerte renforcée.”

Ainsi, l’utilisation de l’eau sera limitée afin de prévenir l’intensification des sécheresses due aux fortes chaleurs.

“Le remplissage des piscines privées interdit sauf 1ʳᵉ mise en eau sous conditions, lavage des voitures interdit en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux ou de matériel haute pression, arrosage des espaces verts interdit, irrigation agricole soumise à restrictions d’horaires, prélèvements pour les activités industrielles réduits…” peut-on lire sur le communiqué de presse.