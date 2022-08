Saône-et-Loire : le plus grand rassemblement de Combis de France démarre ce vendredi

1 500 véhicules (de 1950 à nos jours) et près de 25 000 visiteurs sont attendus à Chérizet pour la 5e édition du French VW Bus Meeting.

Après deux ans d’absence en raison du Covid, le plus petit village de Saône-et-Loire accueille le plus grand rassemblement de Combis et Transporters Volkswagen de France. L’évènement a lieu du 19 au 21 août, autour du lac de cette commune de seulement 20 habitants.

Cette édition 2022 prévoit également la présence de 16 groupes de rock, essentiellement locaux, une vingtaine de foodtrucks et quelques nouveautés, comme un spectacle de drones, indique le site officiel du département.