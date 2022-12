Saône-et-Loire : le spectacle “1900” reviendra en 2023, des volontaires recherchés

Découvert par des dizaines de milliers de visiteurs l’été dernier, le spectacle “1900” sera de retour dans la commune de Palinges en juin et juillet prochain, pour une seconde édition, vient d’annoncer l’organisation.

La saison passée, l’événement avait accueilli 14 500 spectateurs, pour un voyage dans le temps jusqu’à l’année 1900, à la découverte de Sarah Bernhardt, du comte de Chabrillan et de Mlle Baréty dans le cadre somptueux du château de Digoine.

500 volontaires avaient participé à la bonne tenue du spectacle et l’organisation a d’ores et déjà lancé un appel à candidatures afin de préparer l’édition numéro deux prévue sur six semaines, du 10 juin au 16 juillet 2023, les samedis et dimanches et le vendredi 14 juillet de 9h à 18h30.

Deux équipes “matin” et deux équipes “après midi” se relaieront sur cette période, le nombre de volontaires devrait donc être plus important. Si vous souhaitez y participer, vous avez encore jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire. Pour cela, cliquez sur ce lien.