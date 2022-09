La préfecture de Saône-et-Loire a annoncé ce mercredi 21 septembre au soir que les restrictions d’eau allaient être allégées.

Alerte renforcée : secteurs Arconce et Sornin, Arroux-Morvan, Grosne, Seille et Guyotte et Saône aval.

Alerte : secteurs Vallée de la Loire et Bourbince.

Vigilance : secteur Dheune.