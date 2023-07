Saône-et-Loire : où trouver les feux d’artifice le 13 juillet

En Saône-et-Loire et partout en France, il est coutume de faire la fête le 14 juillet mais aussi la veille, le 13. On vous en dit plus sur les festivités à retrouver.

Le programme à Mâcon

20 heures : cérémonie officielle sur l’esplanade Lamartine avec la participation de l’armée, de la gendarmerie, de la police nationale, du centre de secours principal, de l’harmonie et de la batterie fanfare municipales, des associations locales d’anciens combattants, résistants, déportés et victimes de guerre, en présence des villes jumelles.

20 h 20 : défilé motorisé sur le quai Lamartine, sur place vous pourrez retrouver des troupes à pied ainsi que le peloton motocycliste de la gendarmerie ou encore les véhicules du centre de secours principal et les jeunes sapeurs-pompiers.

20 h 30 : discours du maire de Mâcon suivi d’un vin d’honneur offert par la Ville de Mâcon.

21 h 30 : Sur la place Saint-Pierre, concert de l’Harmonie municipale.

23 heures : feu d’artifice tiré depuis Saint-Laurent. Suivi d’un bal jusqu’a 2h, esplanade Lamartine

Autres feux d’artifice de la Saône-et-Loire