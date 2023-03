Saône-et-Loire : plus de 21 000 infractions relevées en un an par les voitures radars

D’après les chiffres communiqués par la préfecture de Saône-et-Loire, plus de 21 000 infractions ont été relevées entre mars 2022 et février 2023 par les quatre voitures radars automatisées qui sillonnent le département. Cela représente plus de 1700 infractions relevées chaque mois par ces voitures banalisées. Des chiffres encore incomparables avec les radars fixes mais à terme, ces véhicules devraient être de plus en plus nombreux dans l’Hexagone.