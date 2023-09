Saône-et-Loire : retour de la vigilance jaune canicule ce mercredi

Alors que la journée de lundi a été signalée comme la plus chaud jamais enregistrée pour un mois de septembre, ce mercredi, Météo France a placé 47 département français en vigilance jaune canicule et celui de la Saône-et-Loire en fait partie. Une vigilance jaune qui pourrait se transformer en vigilance orange au fur et à mesure de le journée en fonction de l’évolution de la situation. Pour rappel, la vigilance jaune correspond à un pic de chaleur intense de 1 à 2 jours ou à une chaleur persistante durant plus de 3 jours.