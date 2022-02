Saône-et-Loire : trois ans de prison pour avoir placé des caméras dans la salle de bain

Un sexagénaire a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, par le tribunal de Chalon-sur-Saône pour avoir placé des caméras dans la salle des bains et être soupçonné de l’avoir fait pour filmer les trois mineurs que sa compagne, assistante familiale, gardait à leur domicile, rapporte Le JSL.

Si l’homme s’est défendu d’avoir posé ces caméras afin de surveiller la consommation d’eau, 56 vidéos et 35 photos des deux jeunes adolescentes que le couple accueillait ont été retrouvées sur sa tablette et sur sa clé USB, tandis que son ordinateur comprenait plusieurs dizaines de photos à caractère pédopornographique.

L’homme de 64 ans vivant dans l’Autunois était poursuivi pour voyeurisme et détention d’images de mineur à caractère pédopornographique. Il a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel. En plus de sa peine d’emprisonnement, il écope d’une interdiction d’activité en contact avec des mineurs et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.