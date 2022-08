Saône-et-Loire : un incendie détruit 2 hectares de forêt en pleine nuit

Un incendie a eu lieu au Creusot cette nuit, vers 3h du matin. Un feu de forêt s’est déclaré dans la commune, au niveau d’une table d’orientation. Deux hectares ont été brûlés et, pour maîtriser ce feu, difficile d’accès car en pente, les pompiers ont été mobilisés plusieurs heures.

Six camions de feu de forêt et deux camions mixtes ont été utilisés, rapporte le JSL. Aucun blessé n’est à déplorer et aucune habitation n’a été touchée. Les soldats du feu poursuivent l’arrosage ce mercredi matin pour éviter une reprise de l’incendie.

L’origine de celui-ci est pour l’heure inconnue. La police judiciaire s’est rendue sur les lieux pour débuter son enquête.