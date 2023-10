Saône-et-Loire : un loup photographié à Morey

Un loup aurait été pris en photo dans la nuit du 25 au 26 septembre 2023 sur la commune de Morey, par un piège photo installé par l’office français de la biodiversité (OFB). D’après l’OFB, il s’agit très probablement d’un loup, même si la photo ne permet pas de vérifier l’ensemble des critères permettant de le confirmer.

Depuis fin mai, on dénombre plus d’une trentaine d’attaques dans le Creusotois – Couchois, pour lesquelles la responsabilité d’un loup n’a pas été écartée. Depuis quelques semaines, les attaques se concentrent plus particulièrement dans les communes de Morey et Villeneuve-en-Montagne.

Les services de l’État mettent en œuvre localement le plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage : indemnisation des pertes subies, prêt de matériel de protection, délivrance d’autorisations de tir de défense des troupeaux, mobilisation des lieutenants de louveterie, des chasseurs et de la brigade mobile d’intervention grands prédateurs de l’OFB pour protéger les troupeaux et mettre en œuvre le dispositif de tirs de défense

Le préfet invite les éleveurs à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à déclarer toute attaque sans délai au service départemental de l’OFB au 06 20 78 94 77.